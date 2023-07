In der zweiten Unwetternacht kam's im Landkreis Günzburg nicht ganz so heftig

Von einem Orkan bleiben die Menschen im Kreis Günzburg verschont. Dennoch fielen Bäume um, Keller liefen voll. Und die Bahn macht sich mühsam auf den Weg.

Inzwischen ist die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes wieder grün: keine Unwetterwarnungen im Kreis Günzburg. Doch auch Mittwochnacht stürmte und gewitterte es teils heftig. Und das große Unwetter von Dienstag auf Mittwoch zeigt immer noch deutliche Spuren in der Region, insbesondere im Süden des Landkreises.

Der private Bahnbetreiber Go Ahead meldet am späten Donnerstagnachmittag grundsätzliche Bestimmungen:

Aktuell gibt es für die gesperrten Streckenabschnitte unterschiedliche Prognosen seitens DB Netz , wann die Sperrungen aufgehoben werden können. Die Reparaturen können für einige Streckenabschnitte mehrere Tage dauern.

Für diese beiden Strecken, die auch in Landkreis Günzburg betreffen, gibt es zusätzliche Informationen:

Augsburg – Günzburg (Linien RE 9, RB 86) : Zwischen Augsburg und Gessertshausen im Landkreis Augsburg können die Züge der Linie RB 86 jetzt wieder fahren. Die Prognose der DB lautet, dass voraussichtlich ab Donnerstagabend gegen 20 Uhr die Strecke wieder durchgehend bis Ulm befahrbar ist. Sobald dies der Fall ist, wird Go Ahead wieder die Linie RE 9 durchgehend zwischen München und Ulm in Betrieb nehmen.

Straße bei Muttershofen war überflutet

Auf dem Radweg neben der B300 zwischen Thannhausen und Krumbach liegen am Donnerstagmorgen viele Äste. Eine Straße bei Muttershofen war überflutet, einige Keller standen unter Wasser, sie mussten ausgepumpt werden. Gewütet hat Sturmtief "Ronson" auch am Oberrieder Weiher in Breitenthal. Mehrere große Bäume sind umgestürzt, zahlreiche Äste sind heruntergebrochen. Der hintere Bereich des Oberrieder Weihers ist daher für den Verkehr, Fahrräder und Fußgänger gesperrt, teilt der Landkreis in einer Pressemitteilung mit. Mitarbeitende seien beschäftigt, die Schäden zu beheben. Im vorderen Bereich bei der Seeterrasse konnten die Sturmschäden bereits alle beseitigt werden. Die restlichen Arbeiten können voraussichtlich bis Donnerstagabend beseitigt und die Sperrungen am Weiher aufgehoben werden.

In den Wäldern gibt es immer noch massive Windwurfschäden, zum Teil abgedrehte, entwurzelte oder angeschobene Bäume, wie etwa in Privat- und Stadtwald in Niederraunau. Im Park der Kreisklinik Krumbach hat es einen großen Ast von einem Baum in der Nähe des Fahrradstellplatzes gerissen. Gefährdet war dadurch aber niemand.

Kreisbrandrat Müller: Zum Glück war diesmal kein Orkan dabei

Der Günzburger Kreisbrandrat Stefan Müller sprach auf Nachfrage davon, dass die Unwetter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Weitem nicht so schadensträchtig gewesen seien wie 24 Stunden zuvor. "Das war zum Glück in der vergangenen Nacht nur Starkregen, ein Orkan ist nicht dazugekommen." Ungefähr 20 Mal mussten die Feuerwehren ausrücken, wobei sich der Schwerpunkt eher im Süden abspielte. Ausnahme war etwa ein Baum, der in Günzburg am Kreisverkehr auf die B16 gefallen war und schnell beseitigt werden musste. Zum Teil mehrere Stunden anhaltende und viele kürzere Stromausfälle waren bereits in der ersten Unwetternacht das Resultat der Naturgewalten und infolge der entwurzelten Bäume, die auf Stromleitungen gefallen waren. Der Feuerwehrchef des Landkreises Günzburg sprach in diesem Zusammenhang von einem "Brown Out" – gewissermaßen der kleinere Bruder des "Black Out".