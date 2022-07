Landkreis Günzburg

In Dürrlauingen gibt es bald eine neue Ganztagesklasse

Am Sonderpädagogischen Förderzentrum Nikolaus von Myra in Dürrlauingen wird zum neuen Schuljahr eine gebundene Ganztagesklasse für Kinder mit emotional-sozialem Entwicklungsbedarf eingerichtet.

Plus Die neue Ganztagesklasse in Dürrlauingen richtet sich an Kinder und Jugendliche mit emotional-sozialen Auffälligkeiten. Die Kosten, die der Landkreis übernimmt, sind nicht gerade niedrig.

Von Walter Kaiser

Alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf Bildung. Das gilt auch für jene, die extreme emotionale und soziale Störungen haben. In der Regelschule können sie nicht angemessen unterrichtet, betreut und gefördert werden. Am Sonderpädagogischen Förderzentrum Nikolaus von Myra in Dürrlauingen wird deshalb zum neuen Schuljahr eine gebundene Ganztagesklasse für Kinder mit emotional-sozialem Entwicklungsbedarf, wie es im Fachjargon heißt, eingerichtet. Die nicht unbeachtlichen Kosten für die Kinder, die aus dem Landkreis kommen, übernimmt der Kreis. Das hat der Jugendhilfeausschuss des Kreistags einstimmig beschlossen.

