Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

In sechs Minuten zum Dualen Studium im Landkreis Günzburg?

Plus Ein "Speeddating" im Günzburger Forum am Hofgarten soll heimische Firmen und mögliche künftige Arbeitskräfte zusammenbringen. Wie das nach einer zweijährigen Zwangspause nun gelungen ist.

Von Till Hofmann

Vielleicht könnte man das Speeddating am Mittwochvormittag im Günzburger Forum am Hofgarten so überschreiben: Es war nicht unbedingt sexy, dafür höchst informativ. Eine romantische Kuschelstimmung wollte schon deshalb nicht aufkommen, weil am helllichten Tag zu diesen Verabredungen im Minutentakt gebeten wurde. Und die FFP-2-Maske im Gesicht tat ein Übriges, die Distanz zu wahren. Dennoch glich der Geräuschpegel im Foyer des Forums dem einer gut belebten Bahnhofshalle. Da hatten sich die Anwesenden doch einiges zu erzählen. Und wer weiß? Vielleicht hält manch zart geknüpfte Bande am Mittwoch länger als die eine oder andere Liebschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

