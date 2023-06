Ist das Projekt "Gesundheitsregion plus" im Kreis Günzburg beerdigt?

Der DGB-Kreisvorstand Günzburg kritisiert mangelnden Dialogprozess im Gesundheitswesen des Landkreises. Was der DGB-Kreisvorstand nun fordert.

Hat der Landkreis Günzburg sein lange hochgelobtes Projekt „Gesundheitsregion plus“ klammheimlich beerdigt? Und falls ja, warum? Diese Frage diskutierte der Günzburger DGB-Kreisvorstand in seiner Sitzung im Gasthof „Adler“ in Ichenhausen.

Die Gesundheitsregion, die nicht zuletzt auf Drängen des DGB-Kreises gegründet worden ist, habe die Aufgabe, einen dauerhaften Dialogprozess zu organisieren. Dieser Prozess soll die verschiedenen Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen im Landkreis „an einen Tisch bringen“, um dort Informationen auszutauschen und gemeinsame gesundheitspolitische Strategien für den Landkreis zu entwickeln. Außerdem soll die Gesundheitsregion relevante regionale gesundheitspolitische Daten erfassen, die dann als Grundlage für ein gezieltes gesundheitspolitisches Agieren im Landkreis genutzt werden können. Alles Vorhaben und Ziele, die nach wie vor richtig und wichtig sind, so der DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning, der auch alternierender Vorsitzender im Direktionsbeirat der AOK Günzburg ist.

Landkreisprojekt "Gesundheitsregion plus" soll wiederbelebt werden

Nachdem von der Gesundheitsregion inzwischen nichts mehr zu hören sei, stelle sich die Frage, ob – und falls ja, warum – der Landrat und die Mehrheit des Kreistages einen solchen Dialogprozess inzwischen nicht mehr wollen. Der DGB-Kreisvorstand sprach sich bei seiner Sitzung einstimmig dafür aus, die Arbeit der Gesundheitsregion wiederzubeleben. Statt sie zu „beerdigen“, soll diskutiert werden, wie deren Arbeit möglichst effizient und zielführend fortgesetzt kann.

Der DGB-Kreis Günzburg hat Christoph Helmes, die Urkunde „Gegen den Strom“ verliehen. Die Auszeichnung hat der DGB-Kreis vor mehr als 25 Jahren geschaffen, um damit Persönlichkeiten ehren zu können, die sich in den Augen des DGB-Kreises, im Landkreis, in besonderer Art und Weise für die Ziele und Werte des DGB engagiert haben. Helmes war in seiner aktiven Berufslaufbahn Lehrer am Krumbacher Gymnasium. Er gehörte viele Jahrzehnte dem Krumbacher Stadtrat an und ist stellvertretender DGB-Ortvorsitzender in Krumbach. (AZ)