Landkreis Günzburg

vor 42 Min.

Ist der Bäckerberuf auch im Landkreis Günzburg wieder attraktiver geworden?

Plus Es gibt Medienstars unter Bäckern in Deutschland. Auch in der Region gab es zuletzt eine Neueröffnung eines Handwerksbetriebs. Ein Blick auf die Situation im Kreis.

Von Christian Kirstges

Weniger Auswahl, dafür mehr Qualität: Darauf setzt der 26-jährige Sven Jansky in seiner neuen Bäckerei in Ulm. Backen im Akkord soll es nicht geben, dafür Konzentration auf gute Ware. Lara-Fabienne Schäfer aus dem rheinland-pfälzischen Altenglan ist ebenfalls Bäckerin aus Leidenschaft, Ausbildungsbotschafterin und beste Jungbäckerin des Landes. Sie glaubt, dass es noch ein bis drei Jahre dauere, bis der Umschwung komme und mehr Auszubildende sich für den Beruf begeistern. Und das in einer Branche, die wie so viele andere damit zu kämpfen hat, dass Nachfolger fehlen und Betriebe aus Altersgründen schließen - abgesehen davon, dass viele Menschen ihre Backwaren beim Discounter oder dem Filialisten kaufen. Während andere ganz bewusst zum Handwerksbäcker gehen und dafür auch mal längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Wie ist das im Landkreis Günzburg? Ist dieser neue Aufbruchsgeist auch hier zu spüren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

