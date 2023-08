Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Ist die neue Corona-Variante im Landkreis Günzburg angekommen?

Plus Corona war lange kein Thema mehr, doch jetzt sind neue Varianten aufgetaucht. Wie Krankenhäuser und das Gesundheitsamt im Kreis Günzburg die Situation einschätzen.

Von Ralf Gengnagel

Keine zwei Jahre ist es her, da hat die Corona-Pandemie die Intensivstationen mit voller Wucht getroffen. Mittlerweile ist das Corona-Virus weitestgehend aus dem Alltag der Menschen verschwunden. Gesetze zum Schutz vor einer Ansteckung gibt es nicht mehr und das Leben in der Öffentlichkeit hat wieder seinen normalen Lauf genommen. Doch die Fallzahlen klettern seit ein paar Wochen wieder in die Höhe. Das geht aus den Wochenberichten des Robert-Koch-Institutes zu akuten Atemwegserkrankungen hervor. Verantwortlich dafür soll die neue Variante EG.5 sein, die auch „Eris“ genannt wird. Wie gefährlich ist das weiterentwickelte Virus und wie intensiv beschäftigen sich derzeit Gesundheitsamt und Krankenhäuser im Landkreis Günzburg mit dem Virus?

Spätestens nach dem Wetterumschwung erahnt man schon den Herbst und damit auch den Beginn der Erkältungszeit: Ist das auch der Beginn einer neuen Corona-Welle? Das Gesundheitsamt in Günzburg beobachtet nach wie vor die aktuelle Entwicklung von Neuinfektionen, registriert neue Krankheitsfälle und ordnet sie in den deutschlandweiten Gesamtverlauf ein, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion. Weitergehende Maßnahmen seien bisweilen nicht notwendig. Alle dem Gesundheitsamt gemeldeten Fälle werden weiterhin an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) weitergegeben. Eine Übersicht nur für den Landkreis Günzburg werde jedoch nicht mehr veröffentlicht. Zu gering sei die Zahl und decke sich mit der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz, die schon lange im niedrigen einstelligen Bereich liegt.

