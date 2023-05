Landkreis Günzburg

Ist Pfingsten ein "vergessenes Fest"? Vier Christen nehmen Stellung

Plus An Weihnachten und Ostern sind die Kirchen voll. Doch am drittgrößten Kirchenfest sind viele Gläubige im Urlaub. Welche Bedeutung hat Pfingsten noch?

Von Claudia Jahn

Pfingsten ist das dritte große Fest der Christenheit neben Weihnachten und Ostern. Die Wahrnehmung ist im Vergleich zu den beiden anderen Festen deutlich geringer. Sei es daran gelegen, dass die Feier der Geburt Jesu und seine Auferstehung ganz markante Punkte des christlichen Glaubens sind. Oder liegt es an ganz profanen Gesichtspunkten: Weil diese zwei Feste sich zu großen mit Geschenken verbundenen Familienfeiern entwickelt haben?

Der Ursprung des Pfingstfestes ist in der Apostelgeschichte beschrieben (Kap. 2), als die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt, auf einmal in fremden Sprachen reden und die frohe Botschaft verkünden konnten. Der Name Pfingsten leitet sich von "pentecoste" ab, dem altgriechischen Begriff für den fünfzigsten Tag. Genau 50 Tage nach dem Pessachfest wird das jüdische Frühlings-Erntedankfest und das Fest des Erhalts der Zehn Gebote gefeiert. Das war gemäß der Apostelgeschichte der Tag, an dem die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben.

