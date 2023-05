"Jagen ist kein Hobby": Mit den "HunterSisters" den Wald erleben

Von Sophia Huber - vor 48 Min. Artikel anhören Shape

Elisa und Vroni sind Jungjägerinnen aus dem Kreis Günzburg. Als "HunterSisters" nehmen sie Jagdbegeisterte auf ihrem Instagram-Kanal mit – und uns ins Revier.

Wer mit den Jungjägerinnen Elisa und Vroni durch den Wald spaziert, nimmt diesen auf einmal anders wahr. Aus einem Gewächs, das für den Laien einfach etwas weniger Rinde am Ast hat, wird mit der Erklärung der beiden ein Naturspektakel. "Hier erkennt man eine ganz frische Fegestelle", erklärt Elisa und zeigt auf die nackten Holzstellen. Beim "Verfegen", ein Prozess bei der Geweihbildung, schiebt der Rehbock seinen sogenannten Bast vom Gehörn an dem Ast ab. Auch wenn die beiden das schon oft gesehen haben, erklären sie es mit Begeisterung. Die beiden Jägerinnen kommen aus dem Landkreis Günzburg. Sie betreiben einen Instagram-Kanal, wo sie sich "HunterSisters", also Jagdschwestern nennen. Wer auf dem Profil allerdings nach einem Foto von einem erlegten Tier sucht, wird nicht fündig. Aus einem guten Grund, wie sie an einem Nachmittag im Revier erzählen.

So sieht eine Fegestelle aus. Der Rehbock versucht durch „fegen“, den Bast, also die Hautschicht loszuwerden. Er reibt dabei sein Geweih an jungen Bäumen, Sträuchern und Ästen. Foto: Sophia Huber

Elisa ist 31 Jahre alt, Vroni 27. Sie haben natürlich auch einen Nachnamen, den sie allerdings nicht bekannt geben möchten. Das liegt unter anderem an ihrer Präsenz in der Öffentlichkeit. Über 40.000 Menschen folgen den "HunterSisters" auf Instagram. Auch wo genau sie jagen gehen, halten sie weitestgehend geheim – das Risiko, dass auf einmal ein Fremder vor der Türe steht und mitgehen möchte, wollen sie vermeiden. Heute sind sie mit Hündin Dora in einem Revier im südlichen Landkreis, für das sie einen Begehungsschein haben.

