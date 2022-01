Jugendhilfe-Etat steigt um zehn Prozent im Landkreis Günzburg

Plus Corona treibt die Fallzahlen für das Kreisjugendamt in die Höhe. Die Behördenleiterin spricht von sozialen, seelischen und körperlichen Folgen. Weitere Herkulesaufgaben warten.

Vor neuen Aufgaben steht in diesem und in den kommenden Jahren das Jugendamt des Landkreises Günzburg. Hinzu kommen die inzwischen leidvoll bekannten Herausforderungen, die Corona bei der (vorsorglichen) Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Familien mit sich bringt. Der zusätzliche Aufwand geht natürlich ins Geld. Gut 20,3 Millionen Euro gibt der Landkreis heuer für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe aus, etwa zwei Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.