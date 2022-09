Jugendliche im Kreis Günzburg erhalten am "Tag der Ausbildung" Einblicke in Betriebe

Einsteigen und dahin fahren, wo ausgebildet wird. Der Kreis Günzburg gab den Startschuss zur Anmeldung für den "Tag der Ausbildung" , der mehr als eine Infoveranstaltung ist.

So vielfältig die Möglichkeiten auch sein mögen, sich über das Internet zu informieren, eines bleibt bei der Suche nach einem Ausbildungsberuf unbestritten: Es geht nichts über den persönlichen Kontakt, den Blick hinter die Kulissen, das Ausprobieren und die Gelegenheit, die richtigen Leute mit Fragen löchern zu können. Mit einer Kampagne des Regionalmarketing Günzburg - Wirtschaft und Tourismus erhalten Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse am "Tag der Ausbildung", der am schulfreien Buß- und Bettag (16. November) stattfindet, erstmalig die Chance, landkreisweit mannigfache Einblicke in Betriebe und Berufe gewinnen zu können. Es gibt gute Gründe, sich so schnell wie möglich anzumelden, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Breites Angebot quer durch alle Branchen, Betriebsgrößen und Standorte

Einen Ausbildungsberuf praxisnah erleben, selbst mal Hand anlegen und mit Mitarbeitern ins Gespräch kommen, genau darauf zielt der "Tag der Ausbildung" ab und soll sich von einer reinen Messeveranstaltung abheben, erklären die Projektleiterin Dagmar Derck und RGM-Geschäftsführer Axel Egermann. Die Möglichkeiten am Aktionstag seien ähnlich vielfältig, wie die einer tatsächlichen Berufsausbildung eben auch. Die stolze Zahl von 88 Ausbildungsbetrieben mit 113 unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten haben sich im Kreis Günzburg bereit erklärt, am Aktionstag interaktiv den Schülerinnen und Schülern Betrieb und Beruf näher zu bringen. Dabei werde ein breites Spektrum abgedeckt, bei dem auch kleinere Betriebe auf sich aufmerksam machen können. Auch die Möglichkeiten eines Dualen Studiums werden vorgestellt. Die Teilnehmer haben die Wahl, an einer von 25 unterschiedlichen Bustouren aufzuspringen. Jede Tour führt zu drei oder vier Ausbildungsbetrieben, die entweder jeweils einen thematischen Schwerpunkt haben, oder für noch orientierungslose Teilnehmer ein Potpourri aus den Bereichen sozialer, technischer, kaufmännischer oder handwerklicher Berufe abdecken. Sollte das nicht schon Anreiz genug sein, winkt unter allen Teilnehmern mit etwas Glück auch der Gewinn eines E-Scooters, sagt Derck.

Dagmar Derck und Axel Egermann vom Regionalmarketing Günzburg haben einen Projekttag organisiert, bei dem Jugendliche mannigfache Einblicke in Betriebe und Ausbildungsberufe erhalten. Foto: Ralf Gengnagel

Kreis Günzburg bietet viele Möglichkeiten für Auszubildende

"Das Rückgrat, das unsere Gesellschaft trägt, ist die Ausbildung junger Leute", sagt Landrat Hans Reichhart. Arbeitskräfte werden in allen Bereichen gebraucht, sei es in der Produktion oder im Handwerk, im sozialen, technischen oder im kaufmännischen Bereich. Im Landkreis Günzburg lebe man in einer Region, in der man gut arbeiten könne, betont Reichhart. Mit dem Aktionstag mache man etwas, was der aktuellen Zeit gut tue. Abgesehen von den Krisen um Energie, Krieg, Corona und Inflation, stehe der Ausbildungsmarkt schon vor einer länger angekündigten Herausforderung – dem demographischen Wandel. In den nächsten Jahren gehen viele Fachkräfte in den Ruhestand, umso wichtiger sei es jetzt, junge Leute für Ausbildungen zu begeistern, merkt Reichhart an.

„Eine Ausbildung ist einer der erfolgversprechendsten Wege, ins Berufsleben zu starten. Und wer ausbildet, wirkt dem Fachkräftemangel entgegen“, sagt Yvonne Ripper, Teamleiterin Berufsberatung vor dem Erwerbsleben bei der Agentur für Arbeit in Günzburg. „Das Handwerk öffnet seine Türen und gibt somit vielen jungen Menschen eine einmalige Chance, vor Ort neue Perspektiven in den Betrieben direkt zu erhalten,“ ist Ulrike Ufken, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm begeistert. „Einsteigen, mitmachen, Spaß haben und im Handwerk die Zukunft mitgestalten“, ist ihr Aufruf an die jungen Leute.

Oliver Stipar, Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben, freut sich ebenfalls: „Ich bin froh, dass wir mit dem Aktionstag viele Betriebe und junge Menschen zusammenbringen können. Der Einblick in den betrieblichen Alltag wird ihnen sicherlich den Einstieg ins Berufsleben erleichtern.“ Wolfgang Haschner, der Leiter für den Geschäftsbereich Berufliche Bildung an der IHK Schwaben, spricht über Ausbildung von einem tollen Produkt. Der Landkreis Günzburg besticht markant durch einen Boom bei gewerblich-technischen Ausbildungsberufen. Aber auch in den anderen Bereichen müsse man dran bleiben und den Koffer an Möglichkeiten öffnen.

Anmeldung und weitere Details zu den Touren, Berufen, Betrieben und zum Gewinnspiel gibt es auf der Internetseite www.TagderAusbildung.com – die Anmeldefrist ist der 2. November. Das Projekt wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Projektpartner sind die IHK Schwaben, die Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm und die Agentur für Arbeit.