Junge Generationen zwingen Unternehmer zum Umdenken

Plus Eine Gesprächsrunde mit Professor Jutta Rump befasst sich damit, wie junge Arbeitnehmer ticken und wie Unternehmen das Miteinander der Generationen herausfordert.

Von Ralf Gengnagel

Work-Life-Balance, eine offene Unternehmenskultur und vor allem ethisches Handeln sind für die jüngeren Generationen Y und Z in Zeiten des Fachkräftemangels bei der Auswahl des Arbeitgebers schon längst keine Verhandlungssache mehr, sondern eine Grundvoraussetzung. Dem gegenüber steht die ältere Generation der Babyboomer, die seit langer Zeit das Rückgrat der Arbeitswelt bildet, Hierarchien akzeptiert und geprägt ist von Pflicht, Fleiß und Disziplin. Dies kann zu Spannungen führen. Wie können unterschiedliche Generationen erfolgreich zusammenarbeiten? Das Regionalmanagement des Landkreises Günzburg hatte zu dieser Frage am Standort der Firma Textilreinigung Frey in Burgau bei einem Impulsvortrag für Firmen aus dem gesamten Landkreis die renommierte Wissenschaftlerin Professor Jutta Rump gewinnen können. Ihr Rezept für ein zukunftsorientiertes Leitbild von Unternehmen sollte vor allem von einem bestimmt sein: gegenseitigem Verständnis.

Babyboomer sind geprägt von Fleiß und Disziplin

Jutta Rump, Direktorin eines Beschäftigungsinstitutes an der Hochschule Ludwigshafen, zählt sich selbst zu der Generation der Babyboomer, also denen, die bis 1970 geboren wurden. Wer aus ihrer Generation stamme, der wisse, so Rump, wie schwierig es einst gewesen sei, unter vielen Mitbewerbern einen Ausbildungsplatz zu ergattern. Gelang dies, schwor man dem Unternehmen aus Dankbarkeit "die ewige Treue", anstatt bei Führungskräften die eigene Work-Life-Balance einzufordern. Jüngere Generationen erleben hingegen, dass sie das knappe Gut am Arbeitsmarkt sind und nehmen wahr, wie sich Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels als attraktiver Arbeitgeber in Schulen vermarkten müssen.

