Kaminkehrermeister aus der Region: "Wir sind auch heute noch Glücksbringer"

Plus Maximilian Scherber und Markus Ziesche sind Kaminkehrermeister. Im Interview verraten sie, wie sich der Beruf gewandelt hat und ob sie viel Glück haben.

Wie lange sind Sie beide denn schon Kaminkehrer?



Markus Ziesche: Ich selber habe meine Lehre 2000 abgeschlossen und 2005 den Meister gemacht. Damals musste man noch bis zu drei Jahre warten, um nach der abgeschlossenen Lehre mit der Meisterschule zu beginnen. Das hätte man beibehalten können, von dieser Erfahrung in der Zwischenzeit profitieren viele Kaminkehrer in ihrem Beruf.