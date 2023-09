Kein "Geiz-ist-geil-Prinzip" beim Schulessen, wenn die Rathäuser ordern

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert faire Löhne für diejenigen, die für das Essen in Kitas und Schulkantinen sorgen.

Wer aus dem Landkreis Günzburg in den bayerischen Landtag will, muss den „Kantinen-Check“ bestehen, fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Dabei geht es der NGG Schwaben um die politische Garantie dafür, dass die Menschen, die für das Essen in Kitas und in Schulkantinen sorgen, künftig in ganz Bayern „faire Löhne“ bekommen. Aber nicht nur sie: „Immer dann, wenn der Staat – also auch eine Gemeinde oder eine Stadt im Landkreis Günzburg – einen öffentlichen Auftrag vergibt, muss darauf geachtet werden, dass auch diejenigen, die die Arbeit erledigen, den Tariflohn bekommen“, sagt Laura Schimmel von der NGG Schwaben.



Egal, ob es um das Catering im Rathaus oder um das Pflastern vom Friedhofsweg im Kreis Günzburg geht: „Bayern braucht endlich ein Tariftreuegesetz. Das muss dafür sorgen, dass die Menschen, die für eine Gemeinde, eine Stadt, einen Landkreis oder das Land Bayern arbeiten, auch einen fairen Lohn bekommen. Und fair ist nur der Tariflohn – nicht der Mindestlohn“, macht NGG-Geschäftsführerin Laura Schimmel klar.



Landtagskandidaten sollen den "Lohn-Lackmustest" machen

Ein effektives bayerisches Tariftreuegesetz müsse deshalb nach der Bayern-Wahl am 8. Oktober ganz oben auf der To-do-Liste des Landtags und der Staatsregierung stehen. „Doch vor der Landtagswahl sollten alle Beschäftigten im Kreis Günzburg unbedingt noch den politischen ‚Lohn-Lackmustest‘ bei den Landtagskandidaten machen. Wer für den Landkreis Günzburg in den Landtag will, muss Farbe bekennen: Tariftreuegesetz – ja oder nein?“, so Schimmel.



Es komme jetzt im Endspurt zur Landtagswahl darauf an, jeder Kandidatin und jedem Kandidaten aller demokratischen Parteien in Sachen Tariftreuegesetz „auf den Zahn zu fühlen“. Am besten geschehen könne das bei jedem Wahlkampfstand, bei jeder Wahlkampfveranstaltung und bei jedem Kontakt im Haustürwahlkampf. Die Botschaft der NGG Schwaben bringt Laura Schimmel so auf den Punkt: „Das ‚Geiz-ist-geil-Prinzip‘ darf bei öffentlichen Aufträgen in Bayern keine Chance haben – auch nicht beim Kochen vom Kita- und Schulessen. Es ist wichtig, dass Beschäftigte das den Landtagskandidaten vor der Wahl klarmachen.“

Tariflöhne: Eine Frage politischer Moral?

Dass der Staat von der Kommune bis auf Länderebene bei seinen Aufträgen strikt auf den Tariflohn achte, sei auch „eine Frage der politischen Moral“, betont Schimmel: „Der Tariflohn ist der Anstandslohn für den Staat." Das fange auch schon bei den Einkäufen an, die die Kommunen im Landkreis Günzburg machen. „Es geht zum Beispiel darum, welche Flaschen in die Getränkeautomaten der Turnhallen kommen: Werden Limo und Wasser in Betrieben abgefüllt, deren Leute den Tariflohn verdienen? Und auch die Brötchen fürs Büfett beim Schulfest sind entscheidend: Bezahlt die Bäckerei den Tariflohn?“, sagt Laura Schimmel. (AZ)