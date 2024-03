Landkreis Günzburg

"Keinen Kopf für Genderdebatte": Wie im Landkreis auf das Verbot geblickt wird

Für Behörden, Schulen und Hochschulen in Bayern gilt ab April ein "Genderverbot" in der schriftlichen Kommunikation.

Plus Das Gendersternchen ist in Bayerns Behörden, Hochschulen und Schulen ab April Geschichte. Menschen und Behörden im Kreis Günzburg haben dazu unterschiedliche Meinungen.

Von Elly Ventroni

Schüler*in, Schüler:in, Schüler_in. Diese Schreibweisen wird man in Elternbriefen bayerischer Schulen ab April nicht mehr sehen. Grund dafür ist eine Änderung der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern, die am 19. März verabschiedet wurde. Darin ist nun festgelegt, dass im gesamten dienstlichen Schriftverkehr von Schulen, Hochschulen und Behörden keine Sonderzeichen mehr zur Geschlechterumschreibung verwendet werden dürfen. Vom Genderverbot betroffene Einrichtungen im Landkreis haben verschiedene Ansichten zu der neuen Vorschrift.

Für das Schulamt Günzburg ändert sich nicht viel

"In unserer Behörde hat man sich schon immer an die Empfehlungen des Rechtsschreibrates gehalten", erklärt Thomas Schulze, der Direktor des staatlichen Schulamts im Landkreis Günzburg. So hätten sie in ihren Schreiben stets männliche und weibliche Form genutzt oder seien, wenn möglich, auf geschlechterneutrale Formen, wie "Lehrkraft" ausgewichen. Deshalb und weil es sich dabei nur um eine "Klarstellung" handele, ändere die neue Dienstvorschrift für das Schulamt nicht viel.

