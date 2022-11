Kevin Rees ist der neue Stadtförster in Günzburg

Der neue Leiter der städtischen Forstverwaltung heißt Kevin Rees. Seit Anfang August ist er für die Wälder Günzburgs zuständig. Jetzt zieht Rees eine erste Bilanz.

Während seines Studiums der Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar absolvierte Rees mehrere Praxis-Stationen im In- und Ausland, darunter Kanada und in Japan. Nach dem Berufsstart 2018 im Forstamt wechselte er 2020 in die Landesforstverwaltung Baden-Württemberg. Nun ist der Familienvater, der mit seiner Familie in Hürben lebt, für die Wälder Günzburgs zuständig.

Sein treuer Begleiter ist der vierjährige Charly, sein jagdlich ausgebildeter Schweizer Niederlaufhund. „Was aktuell in Günzburg zu tun ist, ist die Weiterführung der bereits begonnenen Wegeverbesserungen im Wald“, erklärt Rees. Dazu zählen das Schneiden des Lichtraumprofils und das Abziehen der Wege mit einem Wegehobel. Auch die Flächenvorbereitung für Pflanzungen, die Verkehrssicherung entlang des Trimm-Dich-Pfades mit Entnahme der abgestorbenen und absterbenden Bäume sowie die Holzernte im Bereich Mordschlacht stehen auf der To-do-Liste des 31-Jährigen.

Froh sein über jeden alten Baum in Günzburg

Wichtig sei, dass die naturschutzfachlich wertvollen alten Eichen stehen bleiben. „Man muss über jeden alten Baum froh sein“, sagt Rees. Bis Mitte März 2023 finden außerdem umfangreiche Baumpflanzungen statt. Mithilfe von Spenden sollen dabei rund 20.000 Bäume im Stadtwald Günzburg als Vorbau, Unterbau oder als Wiederanpflanzung für einen klimabeständigen Mischwald eingebracht werden. Dafür werden mehr als 15 Baumarten gepflanzt. „Ich freue mich auf die anstehenden Arbeiten in den Wäldern Günzburgs“, sagt Rees. (AZ)