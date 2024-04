Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

KI als Schlüsseltechnologie wird in der Landwirtschaft eingesetzt

KI findet per Drohne Stellen mit Tieren in Wiesen und Feldern und kann somit effizient zur Wildrettung eingesetzt werden.

Plus In Zukunft wird KI an Bedeutung gewinnen. Klaus-Herbert Rolf erklärt, welche Möglichkeiten sich durch die neue Technologie in der Landwirtschaft eröffnen.

Von Josef Wiedemann

Intelligentere Mähdrescher, Traktoren und Melkroboter: Künstliche Intelligenz (KI) hält längst auch in der Landwirtschaft Einzug. Zu diesem Thema hatte der CSU-Ortsverband Bibertal den Fachexperten Klaus-Herbert Rolf in das Gasthaus Rudolph in Kissendorf geladen. Landrat Hans Reichhart wies auf die Bedeutung von KI in der Zukunft hin.

Der Referent ist Mitarbeiter der Firma Claas Harsewinkel, einem weltweit tätigen Familienunternehmen in der Landtechnik. KI sei ein Thema, um das moderne Landtechnik und die Landwirtschaft nicht mehr herumkommen.

