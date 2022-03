Der Kindergarten St. Georg in Kemnat wird bald umgestaltet

Plus In Burtenbach wird debattiert, wer für die Umgestaltung des Kindergartens St. Georg zahlt. Auch der Zweckverband „Wohnungsbau Landkreis Günzburg“ ist Thema.

Dass die Kindergartenkinder im ehemaligen Pfarrhof in Kemnat mehr Platz bekommen sollen – darin waren sich die Mitglieder des Burtenbacher Marktgemeinderats bereits vergangenen November einig. Im früheren Pfarrhof ist der Kindergarten St. Georg untergebracht. Mit der inzwischen leer stehenden Wohnung im ersten Obergeschoss soll für die Mädchen und Buben mehr Platz geschaffen werden. Für die Umgestaltung gibt es nun eine Kostenaufstellung für den Ausbau der Innenräume wie auch für die Erneuerung der Außenspielgeräte.