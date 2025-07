Kitas haben erfolgreich erste Schritte in die digitale Bildungswelt gemacht

24 Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Kindertageseinrichtungen, die an der Kampagne „Startchance kita.digital“ im Landkreis Günzburg teilgenommen haben, haben beim feierlichen Abschluss im Landratsamt ihre Teilnahmeurkunde erhalten. Die im September 2021 gestartete Kampagne ist ein mehrjähriges, kostenfreies Qualifizierungsangebot des Bayerischen Familienministeriums für alle bayerischen Kindertageseinrichtungen inklusive Kinderkrippen. Im Landkreis Günzburg waren die Kindergärten St. Margareta Bühl, Gundremmingen, Maria Hilf Krumbach, St. Gabriel Niederraunau, Schwalbennest Röfingen und Waldmäuse Haldenwang dabei.

Wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamts heißt, gehen in den einjährigen Kampagnenkursen die daran teilnehmenden Kitas mit den Kindern und unter Einbezug der Eltern erste Schritte in die digitale Bildungswelt. Dabei werden sie von qualifizierten Coaches sowie durch die Onlineplattform Kita Hub Bayern unterstützt. Im vierten Kampagnenjahr haben sich bayernweit rund 300 Kitas gemeinsam auf den Weg zur digitalen Kita gemacht. Sie erhielten vielfältige Anregungen für die digitale Foto-, Audio- und Filmarbeit mit Kindern und wie sie dabei die Eltern als Partner einbeziehen können.

Alle derzeitigen Kampagnenkitas gehören nach dem Kurs dem Bayerischen Netzwerk „kita.digital.vernetzt“ an und erhalten dort weitere vielfältige Qualifizierungs- und Vernetzungsangebote zusammen mit den Kitas, die bereits am Modellversuch „Medienkompetenz in der Frühpädagogik stärken“ und an den ersten beiden Kampagnenjahren teilgenommen haben. Nach dem vierten Kampagnenjahr umfasst das Netzwerk rund 1.420 bayerische Kitas. (AZ)