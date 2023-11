Klimaschutz und ÖPNV bleiben Arbeitsschwerpunkte der Grünen-Fraktion

Die Grünen-Kreistagsfraktion formuliert auf ihrer Klausur Kernziele für das kommende Jahr. Außerdem wird ein Antrag zur Klimaneutralität gestellt.

Die Kreistagsfraktion von Bündnis90/ Die Grünen traf sich im Café im Rosengässchen zur Klausur, um die Schwerpunkte für das nächste Jahr festzuzurren. „Klimaschutz ist und bleibt unser Kernthema“, betonte der Fraktionsvorsitzende Kurt Schweizer. „Die globalen Auswirkungen der von Industrieländern wie Deutschland angeheizten Klimakrise machen auch vor dem Landkreis Günzburg nicht halt.“

„Klimaschutz ist schon lange keine Aufgabe mehr, die halbherzig und irgendwann erledigt werden kann. Langfristige Zielsetzungen ohne Schritte zu ihrer Erreichung tragen nichts zur Bewältigung der Klimakrise bei“, so Max Deisenhofer, Landtagsabgeordneter der Grünen. Der Landkreis mit seinen politisch gewählten Vertreterinnen und Vertretern und seiner Verwaltung habe eine besondere Vorbildfunktion, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Fraktion formulierte gemeinsam einen Antrag „Klimaneutralität der Kreisverwaltung mit ihren Liegenschaften bis 2035“. Damit wolle man, so Angelika Fischer, weitere stellvertretende Landrätin, Landrat Hans Reichhart unterstützen. Dieser habe doch bei seiner Nominierung 2019 angekündigt, den Landkreis Günzburg bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu machen. Es gebe zwar viele Absichtserklärungen, aber wenig Taten. Selbst der Fortschrittsbericht zum Energy Award vom Oktober 2022 war im Umweltausschuss nicht vorgelegt worden, obwohl dort 2021 konkrete Maßnahmen festgelegt worden waren. Ob das an deren mangelnder Umsetzung liege, wurde ebenso in den Raum gestellt, wie die Frage, ob der Bericht von Oktober 2023 den Kreisräten zugänglich gemacht werde.

Grüne: Ohne ausreichendes Angebot keine Mobilitätswende möglich

Auch das Thema ÖPNV bleibt für die Grüne Fraktion Ärgernis und Arbeitsschwerpunkt. Wurde im Frühjahr 2023 in der Presse noch angekündigt, dass ein Stundentakt vom Unterallgäu über den Landkreis Günzburg nach Augsburg wahr werden könnte, scheine von diesem Optimismus nicht viel übrig geblieben zu sein, sagte Eveline Kuhnert. „Ohne ausreichendes Angebot keine Mobilitätswende!“ Die Aussicht auf höhere Taktung der Regionalbahn Ulm-Augsburg erst nach Fertigstellung der Neubautrasse könne nicht der Anspruch des Landkreises sein. „Für Straßenbau ist Geld da, für Busse seltsamerweise nicht“, so Kuhnert weiter.

Die Einbindung des Flexibusses in die Deutschlandtakt-Tarife will die Fraktion mit einem weiteren Antrag einfordern, um wenigstens diesen „kleinen Verkehr“ leistbar zu machen. Abschließend zeigte sich die Fraktion zuversichtlich, mit ihrer konstruktiven Arbeit im Kreistag echte Verbesserungen erreichen zu können. „Wer den Wählern vorgibt, mit bloßen Zielen ohne Maßnahmen mache man Klimaschutz, der lässt sie auch mit den Folgen der Klimakrise allein“, so Schweizer abschließend.

