Klinikseelsorger aus Günzburg begleiten Patienten an den Weihnachtsfeiertagen

Plus Damit an den Weihnachtsfeiertagen Kranke nicht alleine gelassen werden, gehen auch im Landkreis Günzburg Klinikseelsorger von Zimmer zu Zimmer und haben ein offenes Ohr.

Weihnachten im Kreise der Familie oder mit lieben Freunden feiern, das ist das Bild, das für fröhliche und glückliche Festtage steht. Was geschieht jedoch mit kranken Menschen, die über die Feiertage im Krankenhaus bleiben müssen und nicht nach Hause können? Wie können Patienten aufgefangen werden, die traurig sind, weil sie keinen Besuch erhalten oder alleine in der Klinik zurückbleiben müssen? Natürlich gehen die diensthabenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege besonders einfühlsam auf die Kranken zu. Einen nicht zu unterschätzenden Part übernimmt speziell an diesen Tagen die Krankenhausseelsorge.

„Zeit ist das größte Geschenk, das wir den Menschen machen können“ – Präsenz zeigen, zuhören und einfach nur da sein – das sind die Grundgedanken, die Pfarrer Thomas Wagner mit in die Feiertage nimmt. Tage, an denen für ihn und seine Kollegen in der Klinikseelsorge für die Bezirks- und Kreiskliniken kein Urlaub angesagt ist, sondern eine Zeit der ganz besonderen Aufmerksamkeit auf die seelischen Nöte der Menschen.

