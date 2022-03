Kötzer Bürgerinitiative gegen Bahn-Schnellstrecke hat sich formiert

Plus Was die Mitglieder des Vereins Pro Natur Günztal beim Bahnprojekt Ulm-Augsburg bewegt und welche Ziele sie verfolgen.

Seit wenigen Tagen weist von Oxenbronn aus kommend vor dem Ortseingang von Großkötz ein großes Plakat auf die Bürgerinitiative Pro Natur Günztal hin. Am 10. Februar wurde der Verein offiziell gegründet, inzwischen zählt er rund 30 Mitglieder. Das Aufstellen des Plakats – knapp 40 interessierte Personen waren gekommen – sei sozusagen der Beginn, indem man für alle sichtbar auf sich aufmerksam machen wolle und zeige, dass auch in der Gemeinde Kötz etwas passiere, erklärte der Vorsitzende Helmut Frieß aus Großkötz.