Landkreis Günzburg

18:15 Uhr

Im Landkreis Günzburg könnte ein Anker-Zentrum für Geflüchtete entstehen

Plus Die Regierung von Schwaben sucht nach Standorten für neue Anker-Unterkünfte, um den Flüchtlingsstrom zu bewältigen. Auch der Landkreis Günzburg ist im Gespräch.

Von Sophia Huber

Die Stadt Günzburg muss künftig einen großen Teil zur Bewältigung der Flüchtlingskrise in der Region beitragen. Es kursieren Gerüchte, dass in Günzburg eine Anker-Unterkunft entstehen soll. Das bestätigt die Regierung von Schwaben auf Nachfrage am Mittwoch allerdings nicht. Fakt ist dennoch: Der Landkreis Günzburg hat nur noch geringe Kapazitäten, um Geflüchtete, sowohl aus der Ukraine, als auch Asylsuchende aus anderen Ländern aufzunehmen. In ganz Schwaben werden dringend Unterbringungsmöglichkeiten gesucht.

