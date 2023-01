Kommt eine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen im Kreis Günzburg?

Plus Im Landkreis Günzburg gibt es eine Petition, welche den ungewollten Nachwuchs von Katzen verhindern soll. Wer dahinter steckt und warum ein Kastrationspflicht notwendig sei.

Und wieder einmal wurden kleine Kätzchen ins Tierheim Günzburg gebracht. Die Augen und das Fell sind verklebt und die kleinen Samtpfoten sind ausgehungert. Sie wurden im Freien gefunden und stammen vermutlich von einer der unzähligen Streunerkatzen im Landkreis, teilt das Tierheim mit. In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob es die Tiere überleben.