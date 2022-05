Kommt im Kreis Günzburg ein Verkehrsverbund von Bus und Bahn?

Plus Ein Gutachten soll Möglichkeiten für eine einheitliche Tarifstruktur über die Kreisgrenzen hinweg erarbeiten. Das Neun-Euro-Ticket wird der Härtetest für den ÖPNV.

Man darf gespannt sein. Denn am 1. Juni beginnt ein bundesweiter „Massentest“, wie Josef Brandner, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler und Busunternehmer, im Kreisausschuss sagte. Bei dem „Test“ wird sich zeigen, in welchem Maße Bus und Bahn von den Bürgerinnen und Bürgern als Alternative zum Auto angenommen werden - nämlich dann, wenn der Öffentliche Personennah- und der Personenfernverkehr besonders preisgünstig sind.