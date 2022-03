Komposthaufen entzündet sich in Oberwaldbach

Wie es zu einem Feuerwehreinsatz in dem Burtenbacher Ortsteil am Samstag gekommen ist.

Die Feuerwehr wurde am Samstagabend zu einem Brand "An der Holzstraße" im Burtenbacher Ortsteil Oberwaldbach alarmiert. Ein 61-jähriger Mann hatte Asche auf seinem Komposthaufen entsorgt. Offensichtlich war die Asche noch zu heiß, so dass sich der Kompost entzündete.

Asche entsorgt: Komposthaufen in Oberwaldbach fängt Feuer

Das Feuer wurde durch die alarmierten Feuerwehren aus Burtenbach und Oberwaldbach gelöscht. Durch den Brand entstand ein geringer Sachschaden, so die Polizei, in Höhe von etwa 100 Euro. (AZ)