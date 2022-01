Kontrolle auf der A8: 31-Jähriger ist mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Eine Streife der Autobahnpolizei lässt sich nicht hinters Licht führen und identifiziert während einer Kontrolle bei Jettingen-Scheppach den Führerschein als Fälschung.

Mit einem Auto war er auf der A8 bei Jettingen-Scheppach unterwegs, einen gültigen Führerschein aber besaß er nicht. Den 31-Jährigen kontrollierten am frühen Freitagvormittag Beamte der Autobahnpolizei Günzburg. Das geschah an der Anschlussstelle Jettingen-Scheppach in Fahrrichtung München. Ein durch den Fahrer ausgehändigter bulgarischer Führerschein konnte durch die Polizeistreife als Fälschung identifiziert werden. Der 31-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn ist Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)