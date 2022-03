Kontrolle bei Leipheim: Lkw-Fahrer 19 Stunden unterwegs

Der Lenker eines Sattelzugs manipulierte sein Kontrollgerät. Wie die spezialisierten Beamten den Täuschungsversuch aufdecken.

Ein griechischer Lastwagen-Fahrer benutzte das Kontrollgerät seines Sattelzuges nicht richtig, um seine tatsächlichen Lenkzeiten zu verschleiern. Der 63-Jährige habe, wie zum Kontrollzeitpunkt auch, wiederholt seine persönliche Fahrerkarte nicht in das Kontrollgerät eingelegt, berichtet die Polizei. Dadurch seien auch zum Zeitpunkt der Kontrolle am Freitagabend bei Leipheim die Fahrten nicht aufgezeichnet worden.

Lkw-Fahrer überschreitet erlaubte Lenkzeit teils deutlich

Die Lenk- und Ruhezeiten machten zunächst einen ordnungsgemäßen Eindruck. Die Beamten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm ließen sich dadurch jedoch nicht täuschen. Durch die Auswertung der Fahrzeugdaten konnten dem Fahrer in den vergangenen vier Wochen knapp 1500 Kilometer Fahrtstrecke zusätzlich zu seinen Fahrzeiten zugewiesen werden, wodurch die Sache plötzlich ganz anders aussah. Der Mann war unter anderem an zwei Tagen jeweils rund 19 Stunden ohne nennenswerte Pause durchgefahren, obwohl maximal zehn Stunden am Tag erlaubt sind.

Dass dadurch die Verkehrssicherheit erheblich in Gefahr war, verstehe sich, so die Polizei, von selbst. Nachdem sich anhand der Fahrzeugdaten darstellte, dass das gezeigte Vorgehen in der Firma wohl so üblich ist, wurden auch gegen den Unternehmer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich einbehalten. (AZ)