Krebse, Schlangen, Quallen: Was sich in den Badeseen tummelt

Plus Die Badeseen im Landkreis Günzburg laden in den letzten Sommerwochen noch einmal zum Baden ein. Auf diese Tiere können die Badegäste treffen.

Von Peter Wieser

Sommer, Sonne, Baggersee: Lust, noch ein mal schnell eine Runde zu schwimmen? Traumhaft. Die Temperaturen in den vergangenen Wochen haben dazu eingeladen. Und auch in den nächsten Tagen könnte es noch warm bleiben. Gut, ganz so heiß, wie wir es schon hatten, wird es nicht mehr. Badeseen gibt es bei uns jedenfalls reichlich. Der Landkreis Günzburg ist stark geprägt vom Kiesabbau im großen Stil, speziell in den 60er- und 70er-Jahren. Mit seinen dadurch mehr als 250 künstlichen, aber auch natürlichen Seen gilt unsere Region als die wasserreichste in Bayern. Also rein in das erfrischende Vergnügen. Ganz alleine ist man da allerdings nicht. Aber keine Sorge: Solange niemand ein Krokodil oder eine "Schnappi"-Schildkröte ausgesetzt hat, ist alles gut. "Man kann mit gutem Gewissen in unsere Badeseen gehen", so Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Günzburg. Aber mal ehrlich, was tummelt sich denn so alles in unseren Badeseen?

