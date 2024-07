Kreis Günzburg ist für Touristen attraktiv zum Wurzelnschlagen

Der Landkreis Günzburg lockt nicht nur mit fantastischen Familienurlaubsmöglichkeiten rund um die Freizeitpark Legoland und Peppa Pig und anderen „tierischen“ Angeboten, sondern bietet auch Radtouren entlang der Donau und ihrer Nebenflüsse. Kulturelle Erlebnisse im Schwäbischen Barockwinkel sowie entspannte oder sportliche Ausflüge zu den vielfältigen Seen der Region zählen zu empfehlenswerten Ausflugszielen. Diese Vielfalt macht den Landkreis zu einem lohnenswerten Reiseziel, das nicht nur zum Besuch, sondern auch zum Verweilen einlädt. Die Region zeichnet sich als attraktiver Lebens- und Arbeitsort aus, mit einem breiten Branchenmix, engagierten Familienbetrieben, Hidden Champions und einem reichhaltigen Arbeitsplatzangebot.

Arbeits- und Fachkräftemangel stellen eine der größten Herausforderungen für Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen dar. Viele von ihnen suchen dringend nach qualifiziertem Personal. Um diesem Mangel entgegenzuwirken, setzen sie auf Stellenanzeigen, Jobportale, Instrumente zur Mitarbeiterbindung, verstärkte Rekrutierung im Ausland und die Investition in Digitalisierungsmaßnahmen. Hans Reichhart, Landrat und Vorsitzender der Regionalmarketing Günzburg GbR, betont angesichts einer der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Deutschland und einer europaweit sehenswert geringen Jugendarbeitslosigkeit die Herausforderungen bei der Arbeitskräftegewinnung für die Unternehmen in der Region. Im Rahmen verschiedener Regionalmanagement-Projekte unterstützt der Landkreis die Wirtschaft im Bereich der Fachkräftegenerierung.

Neue Wege in der Fachkräftegewinnung: Touristen als potenzielle Fachkräfte

Nach einer breit angelegten Standortkampagne in den Jahren 2016 bis 2021 und Maßnahmen seit 2022 im Bereich „Zukunft der Arbeit“, Digitalisierung und Ausbildung, richtet sich der Fokus nun auf Touristen als potenzielle Fachkräfte für die Region. Axel Egermann, Geschäftsführer des Regionalmarketing Günzburg, sieht hier noch großes Potenzial. Zukünftig sollen auch ausländische Fachkräfte und die sogenannten „stillen Reserven“ verstärkt angesprochen werden. Die aktuelle Kampagne zielt jedoch gezielt auf Touristen und Gäste im Landkreis ab, die sich für die Region als Urlaubs- oder Ausflugsziel interessieren.

Kampagnenmaßnahmen und Ansprache der Zielgruppe

Die Kampagne „Touristen als Fachkräfte“, gefördert durch Regionalmanagement-Mittel des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, startete mit einer Plakataktion, Social-Media-Präsenz und einer entsprechenden Landing Page. Der Slogan „HIER GZ“ wurde von einer regionalen Agentur entwickelt und lädt mit verschiedenen Aufforderungen wie „career now“ oder „travel back“ dazu ein, in dem Landkreis zu leben und zu arbeiten, wo man sonst seinen Urlaub verbringt. Die Devise lautet: Vom Touristen zum Spezialisten, vom Gast zum Kollegen – also sesshaft werden und Wurzeln schlagen. In den kommenden Wochen werden weitere Bausteine der Kampagne wie Aufsteller, Flyer, Postkarten und Mitgebsel auch an Gastgeber und touristische Akteure in der Region verteilt, die wertvolle Multiplikatoren in der Ansprache der Zielgruppe sind. (AZ)