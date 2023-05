Landkreis Günzburg

11:00 Uhr

Kreis Günzburg liegt bei der Kinderbetreuung auf Platz 253 von 402

Plus Mehr als 90 Prozent der Kinder zwischen drei und fünf Jahren wird im Landkreis betreut. Wie es in der Region mit der Kinderbetreuung aussieht.

Wie viel Kinderbetreuung darf's denn sein? Bundesweit fehlen 378.000 Kinderbetreuungsplätze meldet das Bundesfamilienministerium auf eine Anfrage der Linken. Die aktuelle Kinderbetreuungsquote im Kreis Günzburg liegt bei den Kindern zwischen drei und unter sechs Jahren laut Regionalatlas der Regionaldatenbank Genesis zum 1. März 2022 bei 91,6 Prozent. Das ist Platz 253 in der Bundesliga der Kinderbetreuung. Auf Platz 1 liegt unter den 402 ausgewerteten Städten und Landkreisen die Stadt Rostock mit einer Quote von 103,6 Prozent. Eine Quote von über 100 Prozent ist möglich, weil Kinder doppelt gezählt werden, die den Tag über von einer Betreuungsform in eine zweite wechseln. Die niedrigste Quote hat die Stadt Delmenhorst mit 74,6 Prozent. Die Kinderbetreuungsdaten aus dem Kreis Günzburg fließen in die Entwicklung auf Bundesebene ein.

Im Kreis Günzburg waren in der Summe zuletzt 5629 Jungs und Mädchen im Alter von bis zu 14 Jahren tagsüber in einer Krippe, einem Hort, einer Kita, oder bei einer Tagesmutter untergebracht (ohne Doppelzählungen), davon hatten 30,7 Prozent oder 1730 ausländische Wurzeln. Die Daten werden jährlich zum 1. März erhoben und die 2022er Werte wurden jetzt in die Regionaldatenbank Genesis eingestellt. Im Jahr davor meldeten die Einrichtungen zu diesem Stichtag insgesamt 5305 betreute Kinder (darunter 31,2 Prozent oder 1654 Kinder mit ausländischen Wurzeln) für die Kinderbetreuungsstatistik der Statistischen Ämter, die in die Regionaldatenbank einfließen. 2020 waren es 5140 und im Jahr 2019 hatte die Zahl bei 4938 betreuten Kindern gelegen.

