So reagieren Politiker auf den Rekordhaushalt des Kreises Günzburg

Plus 38 Millionen Euro investiert der Kreis Günzburg. Wie die sieben Fraktionsvorsitzenden des Günzburger Kreistags den aktuellen Etat bewerten.

Der Haushalt des Landkreises für dieses Jahr ist im Kreistag mit großer Mehrheit beschlossen worden. In ihren Stellungnahmen erläuterten die Vorsitzenden der sieben Kreistagsfraktionen, warum sie und ihre Kolleginnen und Kollegen dem Etat zustimmen, ihn nur unter Magenschmerzen billigen können oder ihn ablehnen.