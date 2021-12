Landkreis Günzburg

Kreis Günzburg will Teil der Verwaltung für elf Millionen in Peri-Gebäude verlagern

Noch ist nichts unter Dach und Fach. Aber der Landkreis Günzburg hat die feste Absicht, das Peri-Verwaltungsgebäude an der A8-Ausfahrt Günzburg zu erwerben, um einen Teil der Kreisverwaltung aus dem Innenstadtbereich auszulagern.

Von Till Hofmann

Der Günzburger Landrat Hans Reichhart reagiert ungewöhnlich schmallippig, wenn er auf ein Projekt angesprochen wird, das ihm vorschwebt und das möglichst zügig realisiert werden soll. Ziel ist, das Peri-Verwaltungsgebäude vor den Toren Günzburgs zu erwerben und einen Teil der Verwaltung dorthin auszulagern. "Es ist noch nichts spruchreif", antwortet er auf eine entsprechende Frage. Die Zeitung würde rechtzeitig informiert werden. Und er fügt hinzu, dass er aus dem nicht öffentlichen Teil einer Sitzung nicht berichten könne.

