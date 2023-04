Kreisausschuss berät über 49-Euro-Ticket für Schüler und Schülerinnen

Der Landkreis Günzburg plant, das 49-Euro-Ticket aus eigenen Mitteln für seine weiterführenden Schulen im Rahmen der Schülerbeförderung zur Verfügung zu stellen.

Das 49-Euro-Ticket kommt und ist ab dem 1. Mai deutschlandweit gültig. Auch Schülerinnen und Schüler im Landkreis Günzburg sollen davon profitieren. Der Landkreis Günzburg plant, das 49-Euro-Ticket aus eigenen Mitteln für seine weiterführenden Schulen im Rahmen der Schülerbeförderung zur Verfügung zu stellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit bekommen alle, die bislang ihre Fahrkarte vom Landkreis Günzburg erhalten haben, das 49-Euro-Ticket – auch, wenn Zuschüsse für einzelne Tickets bisher unter dem Betrag von 49 Euro lagen.

Die Schülerinnen und Schüler werden vom Sachaufwandsträger informiert. „Wir möchten damit alle Schülerinnen und Schüler gleichberechtigt behandeln und unterstützen unseren ÖPNV sowie unsere Umwelt“, sagt Landrat Hans Reichhart. Die Mädchen und Buben können das 49-Euro-Ticket dann nicht nur für die Fahrten zur Schule, sondern auch in ihrer Freizeit nutzen. In der Sitzung des Kreisausschusses am 27. April wird über den Vorschlag des Landkreises beraten. (AZ)