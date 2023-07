Landkreis Günzburg

vor 34 Min.

Kreisbauhof: Kreistag entscheidet gegen die Stimmen der Grünen

Plus Der Kreistag hat sich für den neuen Standort im Gewerbegebiet Limbach ausgesprochen. Die Grünen sprechen von einer Verschandelung der Landschaft.

Von Jörg Sigmund Artikel anhören Shape

Der neue Bauhof des Landkreises Günzburg soll in Limbach entstehen. Dafür sprach sich der Kreistag bei seiner Sitzung in Ziemetshausen gegen die Stimmen der Grünen aus. Die Kosten für die Maßnahme werden mit rund zehn Millionen Euro veranschlagt, Baubeginn soll Ende 2024 sein.

Der Kreistag hatte einem Neubau am Standort des bisherigen Kreisbauhofs in der Industriestraße in Burgau bereits grundsätzlich zugestimmt. Bei den Planungen stellte sich jedoch heraus, dass die vorhandene Fläche dafür nicht ausreicht. Bei der gemeinsamen Suche mit der Stadt Burgau nach einem Alternativstandort wurde das neu entstehende Gewerbegebiet in Limbach favorisiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen