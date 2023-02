Kreisklinik-Personal fordert mehr Gehalt: Unterschriftenübergabe in Günzburg

Die Mitarbeitenden im Öffentlichen Dienst der Kreiskliniken stehen hinter der Verdi-Forderung von mindestens 500 Euro mehr, wie sie mit ihren Unterschriften zeigen.

Eine Einkommenssteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr, möchten die Beschäftigten der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und schließen sich damit der Forderung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in der laufenden Tarifrunde an. Am Donnerstagnachmittag hat eine Delegation des Personals im Öffentlichen Dienst der Kreisklinik Günzburg eine Unterschriftenliste an Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, in seiner Eigenschaft als Bezirksvorsitzender des bayerischen Städtetags, übergeben.

Gewerkschaft fordert in Günzburg bessere Bezahlung für Klinikpersonal

Jauernig bestätigte die Notwendigkeit, in den Tarifverhandlungen einen Abschluss herbeizuführen, durch den die Beschäftigten des Gesundheitswesens für gute Arbeit auch gute Bezahlung erfahren. "Von einem Vergelts Gott-Tarif können die Mitarbeiter nicht leben", betonte Verdi-Ortsvorsitzende Helga Springer-Gloning. Peter Mößle, Sprecher der Verdi-Mitglieder in den Kreiskliniken, sagte: "Es ist im Hinblick auf die Personalsituation wichtig, dass die Leute gehalten werden." 75 Prozent aller Kreisklinik-Beschäftigen im Öffentlichen Dienst haben die Petition unterschrieben.

Um die örtlichen Kliniken für die Zukunft auszurichten, sei es laut Jauernig notwendig, auf Bundesebene Weichenstellungen vorzunehmen, durch die die finanzielle Ausstattung für den Betrieb dieser Kliniken gesichert ist. Sonst könnten die kommunalen Träger finanziell überfordert werden.

