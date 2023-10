Kreiskliniken Günzburg-Krumbach schließen sich Klinikverbund an

Die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und ihre Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) sind jetzt Mitglied der Klinik-Kompetenz-Bayern. Das bringt einige Vorteile mit sich.

Die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach mit insgesamt 384 Betten und mehr als 1000 Mitarbeitenden an den Standorten Krumbach und Günzburg und ihren Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Günzburg, Krumbach, Babenhausen und Ziemetshausen sind dem Klinik-Verbund „Klinik-Kompetenz-Bayern eG“ (KKB) beigetreten. Sie vernetzen sich damit intensiv mit mehr als 60 weiteren bayerischen Kliniken und pflegen in 15 Arbeitskreisen sowie acht Foren den Austausch und die gegenseitige Unterstützung. In diesen Arbeitskreisen und Foren beispielsweise zu Themen wie ärztliche Zusammenarbeit und Pflege, Qualitätsmanagement, Budgetverhandlung, Rechnungswesen, Controlling und Steuern, Arbeitssicherheit, Datenschutz oder Einkauf finden ein einrichtungsübergreifender Knowhow-Transfer und Erfahrungsaustausch statt. Gemeinsame Lösungsansätze werden erarbeitet, die Mitgliedskliniken bleiben aber selbständig.

„Diese Vernetzung von 34 kommunalen und freigemeinnützigen Trägern in ganz Bayern und 66 Kliniken in allen wesentlichen Handlungsfeldern stärkt die Wettbewerbsfähigkeit aller KKB-Mitglieder qualitativ, wirtschaftlich und organisatorisch“, sagte KKB-Geschäftsführer Benjamin Stollreiter. Er kam mit KKB-Vorstandsmitglied Martin Rederer zur Übergabe des Zertifikats nach Günzburg.

Kreiskliniken Günzburg-Krumbach sollen besser vernetzt werden

Mit der 2011 gegründeten Genossenschaft sollen die kommunalen und freigemeinnützigen Kliniken besser miteinander vernetzt werden. Man verspricht sich dadurch, dass die flächendeckende Klinikversorgung in Bayern dauerhaft und auf hohem Niveau gesichert werden soll. „Das Krankenhausnetzwerk versteht sich dabei als Denk- und Innovationsplattform für zukunftsfähige, qualitativ hochwertige Klinik- und Versorgungskonzepte. Es ist Sprachrohr für die Interessen kommunaler und freigemeinnütziger Kliniken in Bayern und bietet als Dienstleister für die Mitgliedskliniken ein breites und hochwertiges Dienstleistungsangebot für ein modernes Klinikmanagement“, sagte Stollreiter. "Wir leben von unseren Mitgliedern", betonte Martin Rederer, einer der insgesamt drei KKB-Vorstandsmitglieder bei der Übergabe der Mitgliedsurkunde und ergänzte: "Der kollegiale Austausch, das Miteinander, regelmäßige virtuelle Stammtische sind uns enorm wichtig."

Klinikverbund soll regionale Gesundheitsversorgung stärken

Dieser kollegiale Austausch sei in der kurzen Zeit seit Beitritt zum 1. Juli 2023 schon erfreulich gut angelaufen, sagte Klinikvorstand Robert Wieland, „die Entscheidungsträger in den Kliniken bekommen von der KKB wichtige Daten, Informationen und Benchmarks. Und wir geben selbstverständlich auch gerne unsere Erfahrungen und unsere Expertise an die anderen Krankenhäuser in der KKB weiter." Dieser Austausch belebe und stärke die alltägliche Arbeit in vielen Belangen.

Landrat Hans Reichhart, der Vorsitzender des Klinik-Verwaltungsrats ist, betonte ebenfalls die Notwendigkeit dieser bayernweiten Vernetzung von Kliniken: „Ich sehe die KKB als wertvolle Unterstützung auch für unseren Landkreis Günzburg beim Erhalt und der Sicherung der regionalen Gesundheitsversorgung.“ Der Klinikvorstand und der Verwaltungsratsvorsitzende kommen gemeinsam zu dem Schluss: „Gerade in der jetzigen Situation der Reformen im Gesundheitswesen ist es enorm wichtig, sich auszutauschen und in einem starken Verbund die gemeinsamen Interessen einzubringen.“ (AZ)