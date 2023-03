Kreiskliniken lockern ab Mittwoch Test-, Masken- und Besuchsregeln

Mit dem Wegfall der Corona-Testpflicht müssen Klinik-Mitarbeitende in Günzburg und Krumbach keine Maske mehr tragen. Auch längere Besuche sind wieder möglich.

Eine gute Nachricht für Angehörige: Die Kreiskliniken weiten die Besuchszeiten an beiden Klinikstandorten aus – fortan sind Besuche täglich von 14 bis 19 Uhr möglich. Darüber hinaus sind mehrere Besuchspersonen gleichzeitig pro Patient erlaubt. Das teilt die Pressestelle der Kreiskliniken mit. Folgende Regelung gilt für Geburten: Der Vater oder eine andere Begleitperson kann zu jeder Zeit bei der Geburt die Klinik betreten. Die Besuchszeit für Väter beziehungsweise der Begleitperson der Mutter auf der Geburtsstation ist von 10 bis 19 Uhr. Weitere Angehörige und Geschwisterkinder werden gebeten, die Besuchszeit von 14 bis 19 Uhr zu nutzen.

Klinikvorstand Robert Wieland sagt: „Mit Blick auf die geringe Zahl an nachgewiesenen Corona-Infektionen lockern wir unsere Besuchsregeln. Wie in anderen Lebensbereichen setzen wir hier verstärkt auf die Eigenverantwortung der Menschen. "Wir wollen zurück zur Normalität. Sofern ein Patient zu den vulnerablen Gruppen gehört, gehen wir davon aus, dass die Angehörigen entsprechend vorsichtig sind", so Wieland.

Klinikmitarbeiter müssen keine Masken mehr tragen

Die bayernweite Corona-Testpflicht für Besucherinnen und Besucher und Begleitpersonen von Gesundheitseinrichtungen fällt zum 1. März 2023 weg. Besuchs- und Begleitpersonen sind allerdings bis 7. April noch verpflichtet eine FFP2-Maske während des Besuches im Krankenhaus zu tragen. Diese Maskenregelung ist im bundesweiten Infektionsschutzgesetz festgelegt. Patienten und Mitarbeitende in Kliniken sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Neben den Patientenzimmern können Besuche auch in öffentlichen Bereichen der Kliniken, wie in den Klinik-Kiosken in Krumbach und Günzburg stattfinden. Alle aktuellen Informationen zu den Besuchsregeln finden Interessierte auf der Internetseite der Kreiskliniken Günzburg Krumbach. (AZ)