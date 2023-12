Landkreis Günzburg

Kreisklinikvorstand: „2024 wird zum Schicksalsjahr aller Krankenhäuser“

Plus Die Bilanz der Kreiskliniken gibt ein düsteres Bild ab. Ein positiver Ausblick: Es gibt Verhandlungen, Lehrkrankenhaus für die Unikliniken Augsburg oder Ulm zu werden.

Von Jörg Sigmund

Seit etwas mehr als ein Jahr steht Robert Wieland als Vorstand an der Spitze der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. „Es war rückblickend eine extrem intensive Zeit“, sagte er bei der Sitzung des Kreistags. Vor allem die Gesundheitsstrukturreform stelle die Krankenhäuser vor enorme Herausforderungen, die sie nur mit „leistungsfähigen Trägern“ bewältigen können. Er sei dankbar, so Wieland, „dass der Landkreis Günzburg zu seinen Kliniken mit mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht“.

In seinem Bericht über die aktuelle Situation zog Wieland das düstere Fazit: „2024 wird zum Schicksalsjahr aller Krankenhäuser.“ Schon jetzt seien 80 Kliniken in Deutschland, unter ihnen einige in Bayern, akut insolvenzgefährdet. Bei den Kosten gebe es deutliche Steigerungen. In Günzburg und Krumbach bezifferte der Vorstand die Summe auf drei Millionen Euro, wobei die höheren Energiepreise noch nicht einmal eingerechnet seien. Die Erlöse wiederum seien rationiert.

