Kriseninterventionsdienste kooperieren im Landkreis Günzburg

Der Kriseninterventionsdienst des BRK und die Notfallseelsorge des Bistums Augsburg kooperieren im Landkreis Günzburg in der psychosozialen Notfallversorgung.

Plus Sie eilen in schweren Stunden Menschen zu Hilfe: Kräfte der Krisenintervention. Die Dienste des BRK und der Notfallseelsorge des Bistums Augsburg arbeiten zusammen.

Rund um die Uhr sind die Kräfte des Kriseninterventionsdiensts Günzburg (KID) einsatzbereit. Die Ehrenamtlichen dieses BRK-Fachdienstes sind für die Angehörigen von verunglückten Personen da, überbrücken die ersten schwierigen Stunden bis das eigene soziale Netz wieder trägt. Beispiele für einen KID-Einsatz sind Verkehrsunfälle, Suizide, tragische Unglücksfälle, die Suche nach Vermissten, aber auch das Überbringen einer Todesnachricht zusammen mit der Polizei.

Angehörige, Hinterbliebene, Vermissende oder Unfallzeugen werden betreut. Der KID leistet keine medizinisch körperliche Hilfe, sondern möchte die schockierten Betroffenen informieren, was passiert ist, mit viel Empathie zuhören, aufklären, was zu tun ist, aber auch erklären, was für seelische Reaktion im Anschluss noch auftreten können. Im Fokus steht auch die Aktivierung des sozialen Netzes, sodass Verwandte, Freundinnen und Freunde, die Nachbarschaft oder Arbeitskolleginnen und -kollegen helfend eingreifen können. Seit 2006 ist der KID Günzburg aktiv, im vergangenen Jahr gab es 140 Einsätze, allein 32 im Ferienmonat August.

