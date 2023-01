Landkreis Günzburg

vor 52 Min.

Krisenjahr sorgt für größeren Andrang bei den Tafeln im Kreis Günzburg

Plus Die Zahl der Bedürftigen wächst. Die Tafeln im Landkreis können nicht mehr jeden Bedürftigen aufnehmen. Warum aber noch mehr Lebensmittel keine Lösung sind.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Immer weniger Geld für Obst, Gemüse, Brot und Milch – mit der Inflation stiegen neben den Energiepreisen auch die Lebensmittelpreise rasant an. Die sozialen Probleme haben sich in Deutschland verstärkt. Das belastet gerade auch Menschen mit wenig Einkommen besonders stark. Ein Trend, den die Tafel Günzburg-Burgau beobachtet. Wie sich die Situation im vergangenen Jahr entwickelt hat und was ein Stadtrat aus Burgau gegen die steigende Bedürftigkeit in seiner Stadt tun will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen