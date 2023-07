Krumbachs Klinikdirektor Hermann Keller in Ruhestand verabschiedet

Vom Krankenpfleger zum Klinikdirektor: Nach 27 Berufsjahren bei den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach ist stellvertretender Vorstand Hermann Keller nun im Ruhestand.

Mit einem Empfang im Haus St. Michael haben die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach nach 27 Jahren den Krumbacher Klinikdirektor und stellvertretenden Vorstand Hermann Keller in den Ruhestand verabschiedet. Keller war ursprünglich Krankenpfleger und hatte dann eine steile Laufbahn beschritten. Zunächst bildete er sich zum Fachkrankenpfleger für Intensiv- und Anästhesiemedizin weiter, später absolvierte er ein Masterstudium Management in Einrichtungen des Gesundheitswesens. 1996 kam er als Pflegedirektor an die Klinik Krumbach, 2008 wurde er Klinikdirektor in Krumbach und führte seitdem das in der Region verwurzelte und geschätzte Krankenhaus mit Weitblick.

Unter anderem initiierte er 2015/16 zukunftsgerichtet die Gründung des MVZ in Krumbach und etablierte damit eine damals noch völlig neue Struktur in der vernetzten Gesundheitsversorgung, die mittlerweile zu einer unabdingbaren Ergänzung des stationären Angebots geworden ist. Als Krisenmanager hat sich Hermann Keller bewiesen, als in der Corona-Pandemie in kürzester Zeit Impf- und Testzentren im Landkreis aufgebaut werden mussten. Mit einem engagierten Team wurde diese Aufgabe gemeistert. „Damit war Hermann Keller eine der tragenden Säulen in einer Zeit der größten Herausforderungen im Gesundheitswesen“, sagte Klinikvorstand Robert Wieland bei der Verabschiedung.

Hermann Keller bewies "Weitblick, unbedingtes Engagement und Loyalität"

Mit dem Neubau und der Inbetriebnahme des Praxiszentrums und dem OP-Neubau in Krumbach schrieb Keller das jüngste Kapitel dieser Erfolgsgeschichte. Bei der derzeitigen und ehemaligen Verabschiedung mit Mitarbeitenden beider Kliniken und Vertretern des öffentlichen Lebens würdigte Klinikvorstand Robert Wieland „die unglaubliche Lebensleistung zur Gestaltung des Gesundheitswesens in der Region“ von Hermann Keller ebenso wie seine Werteorientierung und Verlässlichkeit, mit der Keller das Unternehmen geprägt hat.

„Als Teamplayer und mit Ihrer Führungskompetenz schafften Sie es, die Mitarbeiter zu enormen Leistungen zu motivieren: alles Menschen, die für Sie und das Unternehmen 'durchs Feuer' gegangen sind, sagte Wieland in seiner Laudatio vor mehr als 150 Gästen. Weitblick, unbedingtes Engagement und Loyalität bescheinigte auch Landrat Hans Reichhart dem Klinikdirektor und stellvertretenden Vorstand. Großen Dank und Respekt zollte auch Dr. Manfred Herr, Ärztlicher Direktor der Klinik Krumbach, dem nun ausscheidenden Hermann Keller. (AZ)

Lesen Sie dazu auch