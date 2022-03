Landkreis Günzburg

11:48 Uhr

Kunstpreis des Landkreises Günzburg wird bei Vernissage vergeben

Plus Warum eine Vernissage in Günzburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, dennoch mit Preisen ausgezeichnet wurde und auf ihre Art eine Einmaligkeit darstellt.

Von Helmut Kircher

Kultur und Corona, man könnte sie mit Fug und Recht beste Feinde nennen. Was kann Kunst in dieser Konstellation schon ausrichten? Zeichen setzen? Oder untergehen? Viele Kulturorganisationen entscheiden sich zurzeit fürs Zeichensetzen, vornehmlich in den Farben Gelb-Blau. Ob dies die strategisch richtige Antwort auf die geopolitische Krise ist, sei dahingestellt, bei der Kunstausstellung im Kreiskrankenhaus Günzburg stellte sie sich gar nicht. Wie denn auch! Die Bilder der Artik 2020 hängen mittlerweile schon seit zwei Jahren in den Gängen der Klinik, und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein Virus hielt sie unter Dauerverschluss. Nun also die langersehnte Vernissage. Allerdings auch nur vor dem handverlesenen Publikumskreis unmittelbar Beteiligter, doch mit Verleihung des 12. Kunstpreises des Landkreises Günzburg und des Umstandes, dass die Eröffnung zugleich die Beendigung war. Vernissage gleich Finissage. Ein Novum in der fast 30-jährigen Geschichte des veranstaltenden Kunstvereins Off Art.

