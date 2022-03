Ladendieb kommt in Günzburg nicht weit

Verkäuferinnen eines Bekleidungsgeschäfts beschreiben die Person so gut, dass die Polizei sie unweit davon vorläufig festnehmen kann.

In einem Bekleidungsgeschäft in der Günzburger Violastraße ist es am Samstagabend gegen 18.45 Uhr zu einem Ladendiebstahl gekommen. Zwei aufmerksame Verkäuferinnen beobachteten einen Mann, der in der Nähe der Umkleidekabinen eine Jogginghose über seine eigene Hose zog und dann das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen.

Dieb wird dank der aufmerksamen Verkäuferinnen in Günzburg geschnappt

Die Verkäuferinnen verständigten sofort die Polizei. Sie beschrieben die Person gut, sodass der Ladendieb durch die noch anfahrende Polizeistreife unweit des Bekleidungsgeschäfts vorläufig festgenommen werden konnte. Wie sich dann herausstellte, hatte der 44-Jährige neben der Jogginghose noch Socken und eine Mütze entwendet. (AZ)