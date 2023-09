Land- und Bezirkstagskandidaten diskutieren über ICE-Neubaustrecke

Verschiedene Bürgerinitiativen organisieren eine Podiumsdiskussion zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg in Burgau. Auch Zuschauer können Fragen stellen.

Es könnte spannend werden am kommenden Donnerstagabend, 14. September in der Kapuziner-Halle in Burgau. Im Zuge des Bahnausbaus Ulm-Augsburg veranstalten die Kritiker der Neubaustrecke eine Podiumsdiskussion und haben dazu die Politikerinnen und Politiker aus der Region eingeladen, die gerade mitten im Wahlkampf stecken. Die Bürgerinitiative Limbach, die Bürgerinitiative Bubesheim, ProNatur Günztal und die Bischt (Bürgerinitiative Schwabentrasse) richten die Abendveranstaltung aus. "Wir alle wollen die neue ICE-Strecke nicht haben", macht Thomas Schilling aus dem Vorstand der BI Limbach im Gespräch mit unserer Redaktion klar. Man könnte die Bestandsstrecke punktuell betüchtigen, das koste weniger und führe zu weniger Belastung in der Region.

Ob das die Gäste genau so sehen? Nach einer kurzen Vorstellung des Bahnprojekts durch die Bürgerinitiativen wird sich jeder Kandidat und jede Kandidatin "kurz und bündig" vorstellen. Das soll laut Schilling noch ohne eine Haltung zum Projekt passieren, sehr wohl aber mit der Information zur persönlichen Betroffenheit durch die geplante Neubautrasse. Der ein oder andere wird hier möglicherweise mehr zu sagen haben, FDP-Mann Herbert Blaschke beispielsweise, der nach Angaben Schillings selbst von einer Trasse betroffen sei. "Danach wird die Moderatorin verschiedene, neutrale Fragen zum Bahnprojekt stellen", so die Bürgerinitiativen. Dabei werde die Region im Landkreis Günzburg im Fokus stehen und die Haltung zum Bahnprojekt gefragt sein.

Auch Zuschauerfragen werden in der Kapuziner-Halle in Burgau beantwortet

Die Veranstalter hoffen, dass eine lebendige und interessante Diskussion entsteht. "Um ein Gleichgewicht für alle vertretenen Parteien zu schaffen, werden wir versuchen, die Redezeit möglichst je Partei und nicht je Person gleich zu gewähren", erklärt der Organisator. Jeder Partei stehe frei, ob sie mit einem oder zwei Kandidaten teilnehme und sich die Redezeit gegebenenfalls teilen. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von der Günzburgerin Nina Kaimer. Zum Inhalt der Fragen möchten die Veranstalter noch nicht viel verraten: "Es werden eher projektweite Themen sein", so Schilling. Beispielsweise welchen Mehrwert die Strecke für die Region habe oder welche Vorteile es für die Wirtschaft geben könnte. Während der Diskussionsrunde sollen unter den Zuschauerinnen und Zuschauern Karten verteilt werden, darauf können Fragen formuliert werden.

Diese Landtagskandidatinnen und -kandidaten haben zugesagt: Jenny Schack ( CSU ), Silvera Schmider (Grüne), Marina Jakob ( Freie Wähler ), Achim Fißl ( SPD ), Gerd Mannes ( AfD ).

Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Es wird etwas mehr als 250 Sitzplätze geben, mit Nutzung der Seitenräume in etwa 300. Für die Dauer der Veranstaltung sind eineinhalb bis zwei Stunden vorgesehen.