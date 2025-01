Landkreis erhält 300.000 Euro für Regionalmanagement-Projekt

Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt hat am Montag 35 Förderbescheide und -urkunden an bayerische Regionalmanagement-Initiativen übergeben. Eine davon war das Regionalmanagement für den Landkreis Günzburg bei der Regionalmarketing Günzburg GbR – Wirtschaft und Tourismus (RMG).

Die Förderung nach der Förderrichtlinie Landesentwicklung-Regionalmanagement (FöRLA III) würdigt herausragende und innovative Projekte der 35 regionalen Initiativen sowie deren Einsatz für die Entwicklung ihrer Regionen. Insgesamt setzen sie in den nächsten drei Jahren 120 Projekte in Zukunftsthemen der Landesentwicklung um. Das Bayerische Wirtschaftsministerium unterstützt sie dabei mit einer Gesamtfördersumme von über 16 Millionen Euro.

Diese Projekte im Landkreis Günzburg wurden schon gefördert

Seit 2017 wird im Landkreis Günzburg das Regionalmanagement gefördert. Bisher wurden Projekte wie die Standortkampagne „Günzburg #meinLandkreis“, der „Tag der Ausbildung“, die Impulsveranstaltungen „Zukunft der Arbeit“, die „Kompetenzwerkstatt Digitalisierung“ oder die Imagekampagne „Hier GZ! “ umgesetzt. Für die kommende Förderperiode 2025 bis 2027 stehen insgesamt 300.000 EUR Fördermittel zur Verfügung.

Geplant sind Projekte wie „Schwäbische Horizonte – Gesundheit gemeinsam gestalten“ in Kooperation mit der Gesundheitsregion plus, ein unternehmensorientiertes Projekt „Fit für Nachhaltigkeit“ sowie das größte Projekt über die nächsten drei Jahre „Welcome here, stay here“ zu den Themen Welcome Center, Wissenstransfer sowie Learn Smart und Blended Learning. „Wir freuen uns über die Zusage dieser Regionalmanagement-Mittel, das Vertrauen und die bewährte, zukunftsweisende und professionelle Umsetzung spannender Projekte und Kooperationen“, äußerte sich Landrat Hans Reichhart erfreut über den Förderbescheid und auf die weitere Arbeit bei der RMG. (AZ)