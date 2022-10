Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Landkreis geht auf 1000er-Inzidenz zu: "Lage verschärft sich hochgradig"

Die Konzentration von Aerosolen kann durch Stoßlüften verringert werden. Trotzdem sollte eigentlich in jedem Klassenzimmer auch eine Luftreinigungsanlage installiert worden sein.

Plus Im Kreis Günzburg spitzt sich die Corona-Lage wieder zu. Reihenweise fallen Lehrkräfte aus und in den Kliniken ist eine Anspannung bemerkbar. Wie wird der Winter?

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Der Landkreis Günzburg ist noch pink. Der Fleck darüber, der den Landkreis Dillingen abbildet, bereits in einem dunklen lila gefärbt. Die Farben spiegeln die Höhe der Sieben-Tage-Inzidenzen in einer Karte des Robert-Koch-Instituts (RKI) wider. Lila ist, wer über 1000 liegt. Im Landkreis Günzburg beträgt die Inzidenz Stand Donnerstagnachmittag 872,8. Auch in den meisten Nachbarlandkreisen bewegen sich die Inzidenzen zwischen 800 und 900. Im Kreis Dillingen ist Corona bereits eine Stufe weiter, die Inzidenz 1432,9. Wie aussagekräftig sind diese Zahlen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen