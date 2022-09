Landkreis Günzburg ehrt langjährige Feldgeschworene

Feldgeschworene üben ein althergebrachtes Ehrenamt aus. Einige von ihnen hat der Landkreis jetzt geehrt.

Es ist das älteste Ehrenamt im Freistaat Bayern und seit 2016 ist es sogar Teil des immateriellen Weltkulturerbes: Auch im Landkreis Günzburg engagieren sich Hunderte Ehrenamtliche als Feldgeschworene. 25 Feldgeschworene aus dem Landkreis Günzburg erhielten nun für ihr langjähriges ehrenamtliches Wirken die Ehrenurkunde des Bayerischen Staatsministers für Finanzen und Heimat. Landrat Hans Reichhart überreichte die Urkunden in einer Feierstunde im Kolpingsaal in Günzburg.

"Ihr Amt verlangt viel Fingerspitzengefühl und Augenmaß", sagte Reichhart. Denn trotz moderner Techniken bleiben die Feldgeschworenen wichtige Ansprechpartner bei Grenzvermessungen. Sie setzen Grenzsteine höher oder tiefer, entfernen Vermessungspunkte oder ersetzen beschädigte Vermessungspunkte. "Sie sind unsere Hüter der Grenzen. Sie sind Mittler bei Grenzstreitigkeiten und führen mit Sachverstand und Ortskenntnis seit Jahrzehnten Ihr Amt aus", sagte der Landrat. Peter Vogl, stellvertretender Leiter des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) Günzburg, ergänzte in seiner Dankesrede: "Durch ihre Ortskenntnis und ihre Erfahrung nehmen die Feldgeschworenen eine wichtige Mittlerfunktion zwischen dem Staatsbürger und der Staatsbehörde ein. Ihr Wissen hat Gewicht! Sie tragen ganz wesentlich zur Akzeptanz der behördlichen Entscheidungen bei."

232 aktive Feldgeschworene im Landkreis Günzburg

In Bayern sind insgesamt 27.000 Ehrenamtliche als Feldgeschworene bestellt, in Schwaben allein sind es 2400 – ein Teil davon ist aus Altersgründen allerdings nicht mehr aktiv. Die Bestellung erfolgt auf Lebenszeit. In allen 34 Kommunen des Landkreises Günzburg sind insgesamt 343 Feldgeschworene registriert, davon sind 232 aktiv. Der Bezirk des Vermessungsamts Günzburg, der neben dem Landkreis Günzburg auch den Landkreis Neu-Ulm umfasst, ist dabei mit 570 Feldgeschworenen Spitzenreiter in Schwaben.

Für 25 Jahre im Ehrenamt wurden geehrt: Anselm Mannes (Deisenhausen), Josef Donderer sen. (Neuburg), Josef Stocker (Günzburg), Anton Meichelböck (Neuburg).

Für 40 Jahre ausgezeichnet wurden Ulrich Strehle (Winterbach), Josef Fendt, Thomas Finkel, Johann Kobold sen., Hubert Krimbacher sen., Markus Schweimeier sen., Hermann Thomma, Franz Weikmann, Max Ziegler, Wilhelm Blösch, Albert Fritz (alle Kammeltal) sowie Josef Gingele jun., Rudolf Mayer und Ottmar Sauter (alle Ichenhausen).

Für 50 Jahre Ehrenamt als Feldgeschworene wurden ausgezeichnet: Matthäus Böck (Ziemetshausen), Ludwig Luible (Waldstetten), Wilhelm Mader (Waldstetten), Martin Mögele (Ziemetshausen), Georg Rößle (Ziemetshausen), Wendelin Offenwanger (Burgau) und Philipp Riederle (Burgau). (AZ)