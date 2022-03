Landkreis Günzburg

vor 18 Min.

Corona beeinflusst die Arbeit der Selbsthilfegruppen im Kreis Günzburg

Plus Selbsthilfegruppen nehmen im Kreis Günzburg wichtige Aufgaben wahr. Doch in Zeiten von Corona fallen die Angebote deutlich geringer aus. Das hat Folgen.

Von Claudia Jahn

Selbsthilfegruppen sind nicht mehr wegzudenkende Einrichtungen im Gesundheitssektor sowie in vielen Bereichen des täglichen Lebens zur Unterstützung beim Bewältigen von Problemen und in der Vor- und Nachsorge. Konkrete Anleitungen zur Stärkung der Gesundheit oder zum Umgang mit physischen oder psychischen Beeinträchtigungen können hier den Betroffenen Hilfestellung geben. Ein nicht hoch genug zu bewertender Faktor ist darüber hinaus der regelmäßige Austausch mit Leidensgenossen. Die geschätzt mehr als drei Dutzend Selbsthilfegruppen im Landkreis Günzburg leisten hier einen enormen Beitrag zum Wohle der Hilfsbedürftigen. Dass Corona auch an der Arbeit der Selbsthilfegruppen nicht spurlos vorübergegangen ist, liegt auf der Hand und fordert enorme Kreativität und großen Einsatz der jeweiligen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .