Landkreis Günzburg ist eine Tankstellen für Wildbienen, Schmetterlinge und Co.

Plus Jede Blüte zählt im Landkreis Günzburg: Wie vertikale und Dachflächen-Begrünungen der Natur helfen. Und was jeder für die heimische Tier- und Pflanzenwelt tun kann.

Der hohe Versiegelungsgrad der Landschaft geht unvermindert weiter; dadurch verschwinden weiterhin Lebensräume für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Vertikale Begrünungen und vor allem Dachflächen finden im Landkreis nur wenig Beachtung. Der Verlust von unverbauten Flächen, also Eingriffe in Natur und Landschaft, können durch Dach- und Fassadenbegrünungen durchaus kompensiert werden. Auf einer anderen Ebene können dadurch vielfältige, attraktive Lebensräume neu entstehen.

Sie bilden wichtige Rückzugsgebiete für Tiere und Pflanzen und können in jedem Fall als Trittsteinbiotope fungieren. Allerdings müssen für eine erfolgreiche Vernetzung ausreichend viele "Naturinseln" angelegt werden. Eine extensive Dachbegrünung mit geringem Gründachaufbau und geeigneten, blütenreichen und niedrigwüchsigen Pflanzen erhält sich weitgehend selbst und benötigt nur einen geringen Pflegeaufwand. Mit der Anreicherung zusätzlicher sogenannter Biotopmodule können diese Flächen ökologisch optimiert werden. Eine wesentliche Rolle spielen vegetationsfreie Bereiche. Beispielsweise werden Totholz, Sandlinsen, Kies oder Schotterflächen von Bienen, Hummeln, Schmetterlingen, Käfern bis hin zu bodenbrütenden Vogelarten genutzt.