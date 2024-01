Landkreis Günzburg kündigt Sparmaßnahmen im Bildungsbereich an

Plus Wo kann im Haushalt des Landkreises Günzburg gespart werden? Diese Frage stellte sich nun bei der gemeinsamen Sitzung des Schul- und Kreisausschusses.

Noch immer klafft im Etat des Haushalts für den Landkreis Günzburg mit einem Gesamtvolumen von 186,08 Millionen Euro eine Finanzierungslücke von 7,9 Millionen Euro. Im Bildungsbereich beläuft sich der Zuschussbedarf inklusive der Personal- und Sachaufwendungen auf 12,14 Millionen Euro. Wie Kämmerer Fabian Ruf sagte, ist der Landkreis Günzburg als Sachaufwandsträger für elf Schulen verantwortlich. Zudem unterstützt er finanziell weitere fünf kirchliche und private Schulen. Wo der Landkreis Einsparungspotenzial sieht.

Im Detail betragen die Budgets für die Gymnasien 2,44 Millionen Euro, die Realschulen 3,3 Millionen Euro, die beruflichen Schulen 3,23 Millionen Euro und die Förderschulen 1,26 Millionen Euro. Bei den geplanten Investitionen in Höhe von 10,59 Millionen Euro ist der größte Brocken die Generalsanierung der Realschule Thannhausen, für die neun Millionen Euro veranschlagt wurden. „Unsere Schulen sind uns einiges wert“, sagte Landrat Hans Reichhart ( CSU). Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage und die enormen Herausforderungen müssten dennoch einige Posten im Bildungsbereich auf den Prüfstand. „Ich sehe durchaus ein gewisses Einsparungspotenzial.“